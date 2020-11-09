"الزراعة": مصر الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بالاستزراع السمكي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر حققت طفرة كبيرة في الاستزراع السمكي، وأصبحت الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجال الاستزراع السمكي، وتنقل حاليا خبراتها للدول الأفريقية والعربية.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news"، أن مصر تتعامل مع الاستزراع السمكي باعتباره ضمن قضية الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتوفر مصدرا بديلا للبروتين بدلا من الحيوانات والدواجن وبتكلفة أقل.

وأوضح أن وزارة الزراعة تتوسع رأسيا وأفقيا في إنتاج السمك، وتعمل على تطوير البحيرات وتزرع أنواع أسماك جديدة، مثل الأروس والدنيس وأنواعا من الجمبري من أجل تصديرها بأسعار مرتفعة لتحقيق عائد اقتصادي جيد لمصر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مصر حصلت على شهادات دولية هامة تفيد بتطور قطاع الاستزراع السمكي بجانب خلو الدولة المصرية من إنفلوانزا الطيور وتوثيق ذلك بعد فحص 14 منشأة.