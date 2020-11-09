هيفاء وهبي: تصالحي مع محمد وزيري من سابع المستحيلات

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كل الأخبار التي انتشرت مؤخرا، حول تصالحها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وعن مشاهدتهما سويا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

قالت هيفاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أولا هو ما زال مسجون منذ 4 أشهر، على ذمة التحقيقات.. ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة، هناك جلسة محكمة تعقد حالا، ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانيا المناوي.. ‏ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. ‏رابعا: أنا بلبنان".

بداية علاقة هيفاء ووزيري، كانت في عام 2017، انطلقت شائعة داخل الأوساط بوجود علاقة حب وارتباط بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وملحن مصري لم يتم ذكر اسمه، ومع مرور الأيام تردد في الأوساط الفنية، بأن هذا الملحن هو شاب يدعى محمد وزيري.

وفى عام 2018، تحولت الصداقة وإدارة الأعمال، إلى قصة حب حقيقية بين الطرفين بدون إعلان أى شخص في وسائل الإعلام عنها، وظهر ذلك خلال عيد ميلاد "هيفاء"، والذي كان أول ظهور لها بمصر بعد عودتها من لبنان، حيث استقبلها "وزيري"، بحفل كبير بالأحضان والورد.

ومع بداية عام 2019، أعلن "وزيري"، رسميا حبه لها، بعد أن نشر صورة لهيفاء عليها كلمة "حب"، باللغة الإنجليزية وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب".

وفي منتصف العام الجاري، قررت فيه هيفاء وهبي مقاضاة "وزيري"، من خلال مكتب المحامي ياسر قنطوش، بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية.