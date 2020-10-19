على غير العادة.. هيفاء وهبي تتخلى عن المكياج في "أسود فاتح"

اعتمدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على أدائها التمثيلي في مسلسل "أسود فاتح"، وظهرت خلال الأحداث دون مكياج على غير عادتها.

في أحداث الحلقة الـ16، تخرج هيفاء وهبي من السجن، وتقرر الانتقام من كل من حاول إيذائها وقتل ابنها الوحيد.

وظهرت "وهبي" بدون "مكياج"، واعتمدت على أدائها التمثيلي، حيث تجسد هيفاء دور "رانيا خطاب"، وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

والمسلسل يعتبر التعاون الأول الذي يجمع بين شركة "صباح أخوان" وهيفاء وهبي، ويجسد العمل عودة هيفاء وهبي لدراما رمضان بعد آخر أعمالها في 2018 بمسلسل (لعنة كارما).