مصطفى درويش يحتفل بتصدر حكاية "ربع قيراط" تريند تويتر

احتفل الفنان مصطفى درويش، بتصدر حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، التريند بعد إذاعة أولى حلقات المسلسل، وعلق عبر "فيس بوك"، "أحنا مابننزلش من التريند".

وقد لاقى دور مصطفى درويش في المسلسل صدي كبيرا بين جمهوره، بعد خيانته لزوجته "مني" ريهام عبدالغفور، دون أن تشعر من بداية المسلسل، إلا أنه صدمها بعد زواجه في شقتهما الجديدة التي قامت بتجهيزها بنفسها.

وتناقش حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أنّ "ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجان خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.