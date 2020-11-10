التفاصيل الكاملة للدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

تنطلق الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الخامسة يوم 16 نوفمبر وتستمر حتى العشرين من الشهر ذاته بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان محمد صبحي ورئيس المهرجان مازن الغرباوي.

من المقرر أن تحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل والتى سيقام لها ندوة خاصة لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

نضال الشافعي وأمل الدباس ومروة عبدالمنعم وكيفين كيماني في لجان التحكيم

وأوضح المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، في بيان كواليس الدورة الجديدة قائلا: نعلم كم التحديات التي مر بها العالم، والتي واجهتنا أثناء التحضير للدورة الخامسة، لولا دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة ، ما كان استطاع المهرجان أن يظهر للنور هذا العام، وأتوجه لهم بالشكر والعرفان، لهم لدعمهم المهرجان بجانب كل من: الهيئة الدولية للمسرح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي، وفي ظل الجائحة رأت إدارة المهرجان أن يكون لها شريك صحي وطبي، سونو كلينك، gbc، فندق هيلتون، نقابة الفنانين العراقيين، شركة الحداد للتصوير السينمائي، شركة الحمد والأمير، شركة دولفين، مؤسسة اتجاهات، بيت يونس جاليري، دياب جروب.

وأضاف: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة يضم في لجان تحكيمه قامات مسرحية وفنانين من مختلف دول العالم ففي مسابقة العروض المسرحية الكبرى تضم اللجنة كلا من الفنانة الأردنية أمل الدباس رئيسا للجنة وفي عضويتها كل من الفنان نضال الشافعي من مصر والفنان والكاتب خالد الرويعي من البحرين، وفي لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما تضم في عضويتها الفنانة مروة عبدالمنعم من مصر والمخرج والفنان الكيني كيفين كيماني والمخرج الدكتور خالد الزدجالي من سلطنة عمان.

وقدم الدكتور أيمن الشيوي لجنة تحكيم مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية وقال: الدكتور الفنان أيمن الشيوي رئيسا وعضوية كل من: سعادة السفير الفنان علي مهدي من السودان والفنانة الدكتورة مارينا ديمتريجيفك.

افتتاح المهرجان في الهواء الطلق بالمسرح المكشوف بقصر الثقافة

وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر: تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مسابقة المسرح الشبابى للتأليف المسرحى وتحمل هذا العام اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد سخسوخ والتي تكونت لجنة تحكيمها من الدكتور والكاتب سامي الجمعان من السعودية والدكتور والكاتب مفلح العدوان من الأردن والكاتب أيمن سلامة من مصر ومقرر ومنسق تلك اللجنة الناقدة داليا همام من مصر وفاز في تلك المسابقة أحمد جمال صادق وشهرته أحمد أبو دياب عن نص "ثاقب النايات" مونودراما، وعبده الحسيني عن نص "ترجمان الأشوق" ومحمد عبدالرحمن عن نص "أبناء الغد"، أما مسابقة العمل الأول للشباب (جائزة عصام السيد) فقد تقدم للتسابق فيها 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر، وفاز بالمركز الأول من القاهرة (محمد هشام ) عن عرض "أصحاب السعادة"، وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان" وحكم تلك المسابقة كل من الدكتورة الفنانة رانيا فتح الله والدكتور المخرج محمد الشافعي والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم أما عن ورش المهرجان فيقدم المهرجان هذه الدورة ورشة العمل التدريبية بقيادة الأستاذ الدكتور الفنان علاء قوقة.

كما قدمت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان اسماء المكرمين و قالت : يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي منهم الفنانة حنان مطاوع ويمنحها درع المهرجان الشبابي ويكرم النجم بيومي فؤاد ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري ، وتكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي كأفضل شخصية عربية شابة لعام (2019 ) والمخرج المصري أسلام امام كأفضل شخصية مصرية شابة لعام (2019) .

و قدم محمود الحديني أهم الفعاليات في المهرجان و قال: ندوة عن الفنانة سناء جميل حامل اسم الدورة ويديرها الكاتب الصحفي مفيد فوزي ويتحدث فيها النجم الكبير محمد صبحي عن تجربته مع سناء جميل في مسرحية " الزيارة " وأيضا تتحدث الفنانة القديرة سميحة أيوب عن علاقتها بسناء جميل ، ويقيم المهرجان أول مناظرة مسرحية عن 150 سنة مسرح مصري ويحكم المناظرة الفنان الكبير محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الاكاديمي بجامعة حلوان ، كما يشهد المهرجان حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة و الحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف وحفل توقيع كتاب " دراما الطفل في عمان " للدكتور خالد الزدجالي كما يقيم المهرجان 5 مؤتمرات صحفية للنجوم المكرمين بالإضافة لملتقي فكري بعنوان " المسرح الشبابي صناعة ثقافية للتنمية مستدامة " يتحدث فيه أشرف زكي وخالد جلال وسامح مهران وهشام عزمي وآخرين.