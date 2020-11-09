وزير المالية عن خصم الـ1% من الموظفين: "مش هنضمها للميزانية"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 75% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، والـ25% الباقية من فائض قناة السويس، وأرباح الشركات، وفي بريطانيا تمثل الضرائب أكثر من 90%، مشيرا إلى أن بعض الناس ليس لديهم مشكلة في دفع الضرائب مقابل الحصول على الخدمات.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن "الدولة حصلت عندها ظروف، ورغم ذلك ممنعتش اللي المواطن مفروض ياخده، ووفرت السلع، وزودت المعاشات".

وعن نسبة الـ1% التي يتم خصمها من الموظفين، قال وزير المالية: "إحنا مش عارفين بكرا فيه إية، وممكن يجي موجة تاني أو لا، وإحنا لم نضم هذه الفلوس لميزانية الدولة، ولكن وضعناها في صندوق، والقانون صدر أنها سوف تخصم من المرتبات لمدة 12 شهرا فقط، وقد تأتي فيروسات أخرى، ولن يكون كورونا هو الأخير"، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فإن الدولة دفعت المليارات لعلاج الناس من فيروس سي.

ولفت إلى أن الدولة بدأت بنفسها في ترشيد الإنفاق، ومنها أموال التدريب، واللجان، لمدة 6 شهور سوف تنتهي الشهر المقبل، مشددا على أن هذه الأمور قد تتعب المواطن ولكن بعض الأمور لن يستطيع تحملها مثل الذهاب إلى الصيدلية ولا يجد الدواء.