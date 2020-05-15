الملا يبحث مع شركات البترول سبل ترشيد الإنفاق لتحقيق الخطط المستهدفة

ترأس طارق الملا وزير البترول الاجتماع الثاني، خلال شهر مايو الجاري، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول؛ لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعي تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار في تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج، حيث شارك في الاجتماع رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو والعامة للبترول بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وشهد الاجتماع استعراضا من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع، أهمية هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية في سوق البترول العالمي، والانخفاض الحاد في سعر البرميل، والذي يمثل تحدياً يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر، موضحا أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسي في تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتي تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.

وأوضح أن اجتماعاته مع كبريات شركات الإنتاج تأتي بهدف الوقوف على الأفكار والمبادرات غير التقليدية المطروحة لتقليل النفقات، مشيراً إلى أنه سيجرى صياغتها واعتمادها كنموذج متكامل للتطبيق على مختلف وباقي الشركات الأقل فى مستويات إنتاجها.

ونوه بعقد اجتماع آخر، خلال الفترة المقبلة، مع هذه الشركات لعرض الأفكار والمبادرات التي ستعتمدها الشركات الكبرى، والتي تتسم بالمرونة والتكيف مع التحديات السائدة وأنها لا تنعكس فقط على الجوانب المالية إنما تشمل كذلك تحسين أداء المنظومة، وتساعد على التركيز على منظومة زيادة الإنتاج والكفاءة في تنفيذ الخطط، مشددا على أهمية الالتزام بها لعبور تحديات المرحلة الحالية الصعبة.

ووجه الملا شركات الإنتاج ببحث كل الفرص المتاحة والتعجيل باستغلالها لزيادة معدلات الإنتاج، كما وجه بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحماية من عدوى فيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم.