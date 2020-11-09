عودة المياه لـ14 منطقة بالقاهرة بعد تحويل خط في جسر السويس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال البيان الخاص بمنطقة جسر السويس، وجار ضخ المياه بعد الانتهاء من تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه 14 ساعة عن بعض مناطق المحافظة، وهي المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18.

وأكدت الشركة، أن جميع التقسيمات الواقعة بينهما- معسكرات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وجميع المعسكرات المجاورة- محطة مترو عدلي منصور بالهايكستب- ومشروع إسكان أهالينا 1و2- شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته- مدينة قباء- تقسيم عمر بن الخطاب- الحرفيين.

من ناحية أخرى، كشف المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة مياه الأمطار والسيول في منطقة الأوتوستراد عند المنصة، في محاولة لتفادي ما حدث في الأعوام السابقة من غرق منطقة الأوتوستراد، لحين تنفيذ الحل الدائم الذى يستغرق أكثر من عام.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن الحل العاجل تضمن تنفيذ محطة رفع داخل المنصة، وربطها بخط طرد لمساعدة الخط القديم فى التعامل مع المياه، مشيرا إلى إنه تم تجربة الحل العاجل أثناء سقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين، وتم سحب المياه في غضون نصف ساعة، مؤكدا أن هذا الحل يفيد نسبيا، لحين تشغيل تنفيذ الحل الدائم.

وأوضح أنه يتم حصر أماكن تجمع مياه الأمطار بالقاهرة، حيث بها نحو 80 نقطة تجمع مياه أمطار، ويتم التعامل معها، لافتا إلى أنه تم إنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بطريق الاوتوستراد عند النادي الأهلي، وأيضا مكان نفق العروبة الذي تم ردمه، وفي شارع جوزيف تيتو، علاوة على التعامل مع أكبر تجمع للمياه، وهو تقاطع عباس العقاد مع الأوتوستراد، نظرا لكون المنطقة منخفضة.

ولفت إلى أن شركة الصرف الصحي رفعت درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول منذ شهر سبتمبر الماضي، من خلال 8 آلاف عامل وإداري بالشركة، لرفع كفاءة محطات الصرف، وعددها 13 محطة بالقاهرة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير 18 ألف بالوعة تصريف مياه أمطار بالقاهرة، فضلا عن توزيع المعدات وسيارات الشفط والنافوري بالمحاور الرئيسية والشوارع ومطالع الكباري والانفاق.