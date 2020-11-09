أمطار خفيفة على القاهرة وتمركز معدات الشفط للتعامل مع الطوارئ

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لمواجهة الطقس السيئ منذ صباح يوم السبت الماضي، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري، للتعامل مع الأمطار التى تشهدها العاصمة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة متفرقة، فى الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين، على محافظة القاهرة بمناطق "غرب القاهرة- رمسيس والاتوستراد- المنصة- صلاح سالم- منطقة شرق مدينة نصر- منطقة طرة- منطقة الجنوب- منطقة كورنيش المعادي"، كما سقطت أيضا أمطار خفيفة على محافظة الجيزة، بمناطق "المهندسين- فيصل والهرم وجامعة القاهرة وإمبابة"، دون أى تأثير.

وأفادت الشركة، بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار، للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

يأتى هذا في إطار خطة طوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع الأمطار.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية، والاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وعدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط، وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما طالب "شعراوي"، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.