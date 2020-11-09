التعليم العالي: فيديو "الحضن والقبلات" لم يحدث بجامعات القاهرة الكبرى

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفيديو المتداول منذ أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تبادل القبلات والإحضان بأحد المدرجات، لا يمت بأي صلة من قريب أو بعيد لجامعات القاهرة الكبرى، موضحا أنه يجرى التحقق منه، وموقع حدوثه، سواء كان مصورا بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد، أو خارج إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بمجرد رصد الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تم عمل لجنة فحص وترصد، وتبين عدم انتساب الواقعة لعدد من الجامعات المصرية، وأنها لم تحدث العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أنه تبين أن الواقعة منذ فترة.

وأشار إلى أن معالم الفيديو المتمثلة في الملابس الخاصة بالطلاب "شتوية"، ونحن الآن لم نصل لمرحلة الارتداء للملابس الثقيلة، فضلا عن أن الشاشات الكبيرة الذكية، غير متاحة بالجامعات.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تتابع وعن كثب جميع ما يتم رصده ويبثه ونشره، والتحقق من مصداقيتها وإعلان حقيقتها، مشيرا إلى أن هذه المنشورات والوقائع، هدفها إثارة البلبلة في المجتمع الجامعي.

وأكد المصدر أنه في حال التأكد من الواقعة وثبوت صحتها، سيتم إحالة طلابها إلى مجلس تأديب عاجل، لاتخاذ الإجراءات القانوينة تجاههم، والتحقيق معهم، مؤكدا أن العقوبة قد تصل للفصل النهائي من الجامعة.

ونفى عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، في وقت سابق انتساب الفيديو لجامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة ليست بها أي معالم موجودة بالفيديو، وأن الواقعة مفبركة هدفها إثارة البلبلة.

ومن جانيه، نفى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حدوث الواقعة داخل الجامعة، مؤكدا أنه لا توجد بالجامعة إطلاقا مثل هذه المدرجات.

ومنذ أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لـ4 طلاب، يقومون بأفعال منافية الآداب وتقاليد المجتمع الجامعي بأحد المدرجات.