حفل زفاف شقيق محمد صلاح بحضور المسلماني

يقام الآن، حفل زفاف نصر صلاح شقيق نجم كرة القدم العالمي وأسطورة نادي ليفربول محمد صلاح، في القاهرة بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين.

ونشر الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنحي مهدي، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه مع محمد صلاح.

وكان محمد صلاح، وصل إلي حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلى مطار القاهرة قبل قليل.