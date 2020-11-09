عاجل.. محمد صلاح بـ"الكمامة" في حفل زفاف شقيقه نصر

حرص محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، على حضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر، بعد ساعات من وصوله إلى مطار القاهرة، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي توجو.

وظهر "صلاح" في حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة بـ"كمامة سوداء"، كما ارتدى بدلة سوداء.

ووصل صلاح وتريزيجيه والنني على متن الطائرة القادمة من لندن إلى قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من استراحة الخدمة المميزة وسط حراسة أمنية.

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح في تدريبات معسكر المنتخب غدًا الثلاثاء.

كان شقيق محمد صلاح أقام ليلة الحنة في مسقط رأسهما نجريج أول أمس، حرصًا على تواجد أكبر عدد من أهل العروسين والأصدقاء، تمهيدًا لعقد حفل الزفاف في القاهرة واقتصار الحضور على عدد قليل من الأهل.