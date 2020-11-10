50 فرخة وأعلاف.. "التنمية المستدامة بمطروح" يدعم المرأة البدوية

وزعت إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، عدد كبير من بطاريات الدواجن بالإضافة إلى أعلاف للمرأة المعيلة فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بتوجيهات من الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، وتكليفات المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد برفع المستوى المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية.

وقال "الأمير"، اليوم، إن المركز وزع 50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفنى المنتشرة من رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى.

وتولت اللجنة المشكلة التى تضم المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة، والمهندسة هالة محمد ويرافقهم المهندس محمد الطباخ مسؤول إدارة التخطيط بمركز الدعم الفنى والإرشادى بمرسى مطروح، والمهندس أحمد إسرافيل مدير وحدة الدعم الفنى والإرشادى برأس الحكمة، وذلك أعمال توزيع الدواجن على السيدات بمناطق المجتمع الرابع والسادس والسابع، بالإضافة إلى المجتمع الأول والسادس.