أستاذ بهارفارد: أتوقع وصول لقاح كورونا إلى مصر في الربيع المقبل

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه متفاءل بعد إعلان شركة "فايزر" الطبية إنتاج لقاح فعال وآمن بنسبة 90% لفيروس كورونا المستجد، ولا توجد له آثار جانبية حتى الآن.

وأضاف "حمدي" في مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هيئة الدواء الأمريكية تشترط أن يكون العقار بنفس الفعالية والأمان لمدة شهرين للتأكد من جودة الإنتاج، موضحًا أنه سيكون جاهز للاستخدام قبل نهاية نوفمبر متوقعًا أن يكون متاح في مصر بالربيع المقبل.

وأوضح، أن إعلان المصل متأخرًا يصب في صالح المرشح الديمقراطي جو بايدن لكن توقيت الإعلان كان جيدًا، لأنه بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن الشركة ستنتج أول 100 مليون جرعة للاستخدام الداخلي وسيتم تصنيع اللقاح في فروع الشركة الموجودة في مختلف حول دول العالم، حيث سيتم الإنتاج في المصانع في أوروبا وشرق آسيا، مع توقعات بالإنتاج في المصانع الموجودة بالشرق الأوسط.