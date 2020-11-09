الصحة: تفاوضنا مع "فايزر" للحصول على 20% من احتياجاتنا من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر قد تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي للحصول على 20% من احتياجاتها بالفعل من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أن أعلنت فايزر عن وصول لقاحها الخاص بكورونا للمرحلة الثالثة في التجارب السريرية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن شركة فايزر أعلنت أن اللقاح الخاص بها يضمن انتاج أجسام مضادة بنسبة 90%، ولكن يجب القول بأن معظم اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلنيكية بها فعالية تتجاوز الـ 90%.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاحين الصينيين الموجودين في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينكية ويتم تجريبهم في مصر تضمن نسبة فعالية 90%، ولكن يبقى الجانب العلمي، "نحن في انتظار لقاح ونتمنى أن يكون اللقاح موجود وفعال، لازم ننتظر حتى الانتهاء من المرحلة الثالثة وكافة التجارب السريرية".

وتابع: " لقاح فايزر لم ينتهي حتى الآن من المرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، شيء مبشر أن يكون فيه لقاح يوصل ويوفر ويفرز أجسام مضادة أكثر من 90%، ولو اللقاح بيفرز اجسام مضادة بنسبة 50% ده يبقى لقاح ناجح، لكن لقاح فايزر مش الوحيد اللي بيفرز فعالية وأجسام مضادة بنسبة أكثر من 90%".