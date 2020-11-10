أول فيديوهات من حفل زفاف شقيق محمد صلاح

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من اللقطات المصورة من داخل حفل زفاف نصر، شقيق محمد صلاح الأصغر، والذي يقام في أحد فنادق القاهرة.

وحرص محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، على حضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر، بعد ساعات من وصوله إلى مطار القاهرة، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي توجو.

وظهر "صلاح" في حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة بـ"كمامة سوداء"، كما ارتدى بدلة سوداء.

ووصل صلاح وتريزيجيه والنني على متن الطائرة القادمة من لندن إلى قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من استراحة الخدمة المميزة وسط حراسة أمنية.

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح في تدريبات معسكر المنتخب غدًا الثلاثاء.