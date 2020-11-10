مدير صدر العمرانية: "كورونا ملوش كتالوج.. وبلاش اجتهاد شخصي في العلاج"

قال الدكتور محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية، إن الإصابات لفيروس كورونا انخفضت عن إصابات الصيف لكن هناك عادت لتزداد مرة أخرى وارتفعت نسب الأشغال في المستشفيات وطالب أي شخص يشعر بالأعراض بالذهاب إلى المستشفيات وعدم العلاج وفقا للبروتوكول الطبي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "محمدي" في مداخلة عبر برنامج "زووم" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فيروس كورونا ليس له كتالوج وبروتوكولات التعامل معه متغيرة باستمرار، محذرا الأشخاص من الاعتماد على الاجتهاد الشخصي لأن ذلك يصعب من العلاج.

وتابع "لو سمحتوا البسوا الكمامات تاني" فالإصابات عادت للارتفاع ومرشحة للزيادة وتظهر أعراضا مختلفة للمصابين تتنوع بين ضيق في التنفس وتغير في إنزيمات الكبد وتأثر في الجهاز العصبي مع وجود بعض السعال لذا يجب التوجه إلى الطبيب فور الإصابة والعلاج بالجان في المستشفيات.