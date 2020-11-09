نائب رئيس جامعة بنها: توفير الكمامات بأسعار رمزية لمواجهة كورونا

قال ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، إن الجامعات تنشد ارتداء الكمامات من كل الطلاب، لذا فصلت 23 طالبا في جامعة بنها لمدة أسبوع، لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19، تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للجماعات، بتشديد متابعة الاجراءات الاحترازية على مستوى الطلاب والإداريين وهيئة التدريس.

وأضاف "الجيزاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القرار كان صعبا، لكنه يصب في مصلحة الطلاب الذين هم في مقدمة أولويات الجامعة، وكان يجب تطبيق عقاب رادع، لإرسال رسالة بأن الأمر جاد، ولن يتم السماح بعد ارتداء الكمامة داخل الجامعة، لأنها الحائط الصد الأول للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد عدم تنفيذ الطلاب للأوامر بعد نصحهم عدة مرات، وهناك عدد من الكليات تم تنفيذ عقوبات على أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن هناك وحدة في الجامعة، لإنتاج الكمامات بأجور رمزية على الطلاب، وهناك بوابات تعقيم وكشافات لدرجات الحرارة، لافتا إلى غلق المدرج وتعقيمه حال ظهور إصابات بفيروس كورونا في الجامعة.

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة، على أن يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد، مع تكليف إدارة الأمن الجامعى بتنفيذ القرار، تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الإنذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.