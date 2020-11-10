لغز "جثة النقاش" في سوهاج.. عشيقته تخلصت منه "عشان بيغير عليها"

كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج، لغز العثور على جثة شخص متفحمة بالظهير الصحراوي بقرية المحاسنة غرب جرجا، تبين أن الجثة لنقاش يقيم دائرة قسم جرجا.

وتمكن ضباط المباحث من معرفة مرتكبي الجريمة، حيث تبين من التحريات ارتباط المجني عليه وربة منزل بعلاقة غير مشروعة، وعندما كان متواجدا معها بمنزلها حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب غيرته عليها، قامت على إثرها بالتعدي عليه بالضرب وبعد أن فقد توازنه خنقته بإيشارب حريمي إلى أن فارق الحياة.

واستعانت العشيقة بأشقائها الثلاثة الذين حضروا لمكان الواقعة، ونقلوا جثة المجني عليه إلى المنطقة الصحراوية غرب جرجا، وأضرموا النيران في الجثة، بعدها عثر عليها أحد الأهالي أثناء سيره فأبلغ الشرطة.

تعود أحداث الواقعة إلى عدة أيام عاما تبلغ بالعثور علي جثة شخص "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر متفحمة ومكبلة اليدين ملقاة على جانب طريق فرعي بناحية المحاسنة دائرة مركز جرجا.

وكلف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك وفرع الأمن العام بسوهاج لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتوفى وضبط مرتكبيها من خلال وضع خطة بحث هادفة.

وتضمنت خطة فريق البحث، إعادة معاينة مكان العثور على الجثة للوصول لثمة معلومات تفيد في كشف غموض الواقعة، فحص وحصر حالات الغياب المبلغ عنها وغير المبلغ عنها بالمديرية وصولا لتحديد شخصية المجني عليه.

كما تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة "فحص كاميرات – تتبع الهواتف المحمولة"، فحص أبراج إرسال وشبكات الهواتف المحمولة بمكان العثور على الجثة وصولا لمرتكبي الواقعة، الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية والتصوير الجنائي للوصول لثمة معلومات تفيد في كشف غموض الواقعة وتحديد شخصية المجني عليه.

ومن خلال التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة فقد توصل فريق البحث من خلال التحريات وجمع المعلومات إلى أن المجني عليه يدعى "مؤمن.س.م" 36 عاما نقاش ويقيم دائرة قسم جرجا.

كما أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سهام.س.ف" 38 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة قسم جرجا، وأشقائها "غطاس" 30 عاما، حلاق، "جرجس" 26 عاما حلاق، "منير" 28 عاما صاحب محل إكسسوارات ويقيمون دائرة مركز جرجا.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة حيث أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضافوا أن المجني عليه تربطه علاقة غير مشروعه بالمتهمة الأولى، وبتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهمة الأولى والمجني عليه بمنزلها بسبب غيرته عليها على إثر ذلك قامت بالتعدي عليه بالضرب بالبطن والصدر حتى اختل توازنه وقامت بخنقه، مستخدمة في ذلك إيشارب حريمي حتى فارق الحياة.

وعقب ذلك قامت بالاستعانة بباقي المتهمين، الذين حضروا مستقلين سيارة ملاكي استأجرها المتهم الرابع وقاموا بتكبيل يد المجني عليه ووضعه داخل حقيبة كبيرة الحجم ثم داخل شنطة السيارة وإلقائه بمكان العثور عليه.

وسكب المتهمون "بنزين" على جثة المجني علية وأشعلوا النيران بها، تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة والتحفظ عليها.

تم تحرير محضر ملحق بالأخضر الأصلي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.