طريقة الاستفادة من مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، طريقة الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي، من خلال مقطع فيديو استرشادي قامت بنشره عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.

وتستعرض "الوطن" طريقة التسجيل في المبادرة، الإجراءات المتبعة بعد تسجيل البيانات، والتشخيص النهائي للحالة، توقيت انتهاء المبادرة، وفقا لما أعلنته "الصحة".

طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي

ـ التوجه لأقرب وحدة صحية أو عيادة متنقلة ببطاقة الرقم القومي لمن هم فوق سن الأربعين، للكشف عن أي أعراض تخص الأمراض المزمنة كالضغط، السكر، القلب، أو الكلى.

ـ أما في حالة من هم دون الأربعين، التوجه إلى الفرق الطبية "100 مليون صحة" لتسجيل بيانات المريض، ورقم الهاتف الخاص به، للتواصل من خلاله على سيستم المبادرة، وبعد تسجيل البيانات يتم قياس الضغط، السكر، الوزن، الطول، ومؤشر كتلة الجسم، لتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة وتدوينة على كارت المتابعة.

ـ في حالة كان الشخص سليما ولا يعاني من أي مرض يتسلم كارت المتابعة الخاص به ويغادر.

ـ أما في حالة كان الشخص مريض ضغط أو سكر، سيتم تحويله مباشرة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي قريب من سكنه، لحرضه على طبيب مختص، وتحديد الفحوصات اللازمة للتشخيص الحالة، بالإضافة إلى إجراء المزيد من التحاليل للاطمئنان على الكلى ومستوى الدهون في الدم، مع صرف العلاج اللازم بشكل دوري.

ـ في حالة كان الشخص مريضا بارتفاع ضغط الدم، يتم إعادة الكشف عليه بعد مرور 24 ساعة، ويتم تسجيل النتيجة على كارت المتابعة الخاص بالحالة، على أن يتم إعادة الكشف للمرة الثالثة بعد مرور 24 ساعة أخرى، وإذا عاد الضغط إلى معدله الطبيعي في المرة الثالثة، تتسلم الحالة كارت المتابعة الخاص بها، مع استمرار المتابعة.

ـ أما في حالة استمرار ارتفاع الضغط، يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، قريب من سكنها، لإجراء الكشف مرة أخرى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومتابعة صرف العلاج إذا لزم الأمر.

ـ بعد التشخيص النهائي، يتم صرف العلاج بشكل دوري على نفقة الدولة، أو على نفقة التأمين الصحي، في حالة كان الشخص مؤمن عليه صحيا.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع إجراءات المبادرة تتم بشكل مجاني، بداية من تسجيل البيانات، الكشف، حتى صرف العلاج، دون أي تكاليف أو مصروفات نهائيا.

ونوهت الوزارة بأن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء.