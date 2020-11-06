فحص 369 ألف مواطن فى مبادرة علاج الأمراض المزمنة ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، التي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا من المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 396 ألف و 559 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، مع وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي، بجانب القوافل العلاجية.

وفي سياق آخر تابع محافظ بني سويف، آلية فحص المصريين المسافرين للخارج من أبناء محافظه بني سويف، وإجراء تحليل الـ pcr لفيروس كورونا المستجد بالمعمل المشترك، حيث تم فحص وإجراء تحاليل لعدد 15 الف مواطن مسافر للخارج، منذ بداية العمل مند منتصف شهر اغسطس الماضي 2020.