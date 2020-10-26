رئيس التحرير

محمود مسلم

وكيل الصحة بالغربية: استمرار الفرق المتنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
12:39 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
وكيل الصحة بالغربية: استمرار الفرق المتنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة

وكيل الصحة بالغربية: استمرار الفرق المتنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية اليوم، عن استمرار الفرق المتنقلة بالمحافظة من أجل الوصول إلى جميع قرى ونجوع المحافظة لتحقيق المستهدف وخدمة المواطنين وتقديم الرعايه الكاملة.

وجاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والضغط والسكر والإعتلال الكلوي وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وتحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تلبيه لاحتياجات وطلبات المواطنين.

وأشار عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.

وأوضح أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بجانب القوافل العلاجية وتقديم التوعية والتثقيف الصحي وانتشار الرائدات الريفيات بقري ومراكز المحافظة.

اقرأ المزيد:

مصرع عامل سقط من الطابق الـ12 أثناء عمله في الغربية

محافظة الغربية: استمرار طرح 611 وحدة بمجمع الصناعات في المحلة الكبرى

محافظ الغربية: تجهيز 1159 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب

105 آلاف "طلب تصالح" بمتحصلات 709 ملايين جنيه في الغربية

نقيب صيادلة الغربية: بلاغ للجهات الرقابية بسبب احتكار مصل الإنفلونزا