وكيل الصحة بالغربية: استمرار الفرق المتنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية اليوم، عن استمرار الفرق المتنقلة بالمحافظة من أجل الوصول إلى جميع قرى ونجوع المحافظة لتحقيق المستهدف وخدمة المواطنين وتقديم الرعايه الكاملة.

وجاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والضغط والسكر والإعتلال الكلوي وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وتحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تلبيه لاحتياجات وطلبات المواطنين.

وأشار عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.

وأوضح أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بجانب القوافل العلاجية وتقديم التوعية والتثقيف الصحي وانتشار الرائدات الريفيات بقري ومراكز المحافظة.