استقرار الريال والدرهم.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الحالي، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء في بنك واحد هو "عودة".

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.53 جنيه للشراء، و20.73 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.52 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.