الدولار يستقر عقب تراجع أمس.. وخبير: وفرة في العملات الأجنبية

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، عقب تراجع أمس بقيمة قرشين، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.73 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.64 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، فيما باعت 6 بنوك الدولار بأقل سعر، وهي المصرف المتحد، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، ليباع بـ15.71 جنيه مقابل 15.61 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك واحد هو "عودة".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.51 جنيه، في بنوك الأهلى الكويتي - بيريوس، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، وسجل الإسترليني أعلى سعرًا للشراء بـ20.56 جنيه، في بنك الإمارات دبى وطني.

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال فى العملات العربية والأجنبية.

وأوضح أنَّ كافة العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية والسياحة وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، وذلك بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.