الصحة البريطانية تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أن هيئة الصحة تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح كورونا اعتبارا من ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأوضحت الصحة البريطانية، أن الأطفال لن يكونوا بحاجة لتناول لقاح كورونا، منوهة إلى أن تناول لقاح كورونا سيكون اختياريا وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس إن بريطانيا لديها 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لشركة فايزر.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، أمس، أنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إنَّه جرى قياس هذه الفاعلية للقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

ولدى "فايزر"، اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

وينصّ بروتوكول الاختبارات على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبيًا، لكن علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذّروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية، للتأكّد من فاعليته وآثاره الجانبية المحتملة.