الإسكان تعفي أصحاب شقق المدن الجديدة من الغرامات حال سداد كل المتأخرات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري - خدمي – استثماري – صناعي...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

التيسيرات تسري على من صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية

فيما أشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنَّ هذه التيسيرات تسري على من صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنَّه يتمّ تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة –لا تسري هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تمّ إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز).