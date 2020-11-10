رئيس وزراء أرمينيا يعلن قائمة المسروقات إثر اقتحام مقر إقامته

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه تمت سرقة جهاز كمبيوتر وساعة وأشياء أخرى، نتيجة اقتحام مقر إقامته الليلة الماضية.

وخلال تعليقه على الاحتجاجات التي جرت الليلة الماضية في يريفان، على إعلان وقف القتال في قره باغ، والتي أسفرت عن تدمير العديد من المباني الحكومية، أضاف باشينيان: "تمت سرقة جهاز كمبيوتر، وساعة وعطور، ورخصة قيادة، وأشياء أخرى من دار رئيس الوزراء. كل هذا بالطبع، باسم الوطن".

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.