هاني الناظر: الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تبدأ حتى الآن في مصر

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أننا ما زلنا في الموجة الأولي لفيروس كورونا في مصر، التي بدأت في مارس الماضي، ولم تبدأ حتى الثانية حتى الآن.

وقال "الناظر" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن "الحمد لله لم تبدأ الموجة الثانية لفيروس كورونا حتى الآن، واحنا في إيدينا أننا منستقبلش موجة ثانية"، مشرا إلى أن ارتفاع أعداد الإصاباب لسببين: الأول: إننا مش واخدين الموضوع بجد، ودي بنشوفها كل يوم، يعني مثلا نشوف كام واحد بيرتدي الكمامة وعدد اللي مبيرتدوش الكمامة، وده طبعا منتهى التهاون من المواطنين، لذلك شيء طبيعي أن العدوى تبدأ تنتقل".

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق: "لغاية دلوقتي الأعداد بتزيد، لكن موصلناش للأرقام الكبيرة، والسبب الآخر: أن درجة الحرارة بدأت تقل، والسنة اللي فاتت الحالات كان شكلها إيه ولما دخلنا في شهر أغسطس ويوليو وسبتمبر كانت الحالات شكلها إيه في العالم كله انخفضت، وذلك لأن الفيروس يقل نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار الدكتور هاني الناظر، إلي أن منظمة الصحة العالمية حذرت الجميع من الشتاء، منوها إلى أنه مع عدم الالتزام بدأت الحالات تزيد، مشددا على أنه يجب أن يأخذ الجميع حذره خلال هذه الفترة؛ لأن درجات الحرارة ستكون ملائمة لتكاثر الفيروس: "نقدر من دلوقتي احنا نلحق نفسنا ومنعرضش نفسنا للموجة الثانية من فيروس كورونا ونلتزم".

وأكد "الناظر" أنه ثبت علميا أن الكمامة خط الدفاع الأول لهذا الفيروس؛ إذ تعتبر بمثابة أخذ اللقاح، مضيفا: "المشكلة أن ممكن الواحد يبقي قاعد في وسط ناس وشايفهم مش مرضى، ولكنهم يحملوا الفيروس، والمثل على ذلك، حالة أعلن عنها في واشنطن لسيدة عمرها 71 عاما، تعاني من سرطان الدم وأصيبت بالفيروس، وظلت حاملة له لمدة 70 يوما، بدون أي أعراض، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر".