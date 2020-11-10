هاني الناظر: فيروس كورونا لن ينتهي وسيظل معنا طول العمر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن فيروس كورونا حدث له تحور أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه "عندنا في مصر في 3 سلالات للفيروس، ضعيفة، ومتوسطة، وشديدة، علشان كده بنشوف ناس بتصاب بالفيروس وبتقعد يومين أو 3 ويخفوا، وفيه ناس معندهمش أعراض، والبعض أيضا يستمر شهرين مصاب بالأعراض، وهناك الكثير قد ماتوا منه"، مؤكدا أنه لن ينتهي وسيظل موجود طول العمر.

وأكد "الناظر" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفيروس سيظل يتحور ولكن في يوما من الأيام سيضعف، موضحا أنه "هياخد السلوك بتاع كل الفيروسات، وكان في كورونا قبل كده، اللي هو السارس زمان وبعد كده تحور، وكذلك انفلونزا الطيور والخنازير، كل دي كانت فيروسات شرسة جدا، وبدأت تضعف وفي الآخر أصبح فيروس موسمي وبيتعالج، لكن هو مبينتهيش وهيفضل موجود معانا طول العمر".

وأضاف الدكتور هاني الناظر أن "فيروس شلل الأطفال مثلا قضي عليه، لكن فرض أن هناك بعض الناس لم تطعم، ممكن يظهر تاني، فلازم باستمرار يبقي فيه مقاومة، وحرص من الفيروسات".

ونوه رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إلى أن السلالات الموجودة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، هي نفسها في أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن وضع مصر مقارنة بالكثير من دول العالم أفضل بكثير.

وتوقع "الناظر" أن يكون عام 2021 نهاية فيروس كورونا، منوها إلى أن لقاح "فايزر" بالنسبة للمجتمع مفاجأة، ولكنه معروف لدى الأطباء، مؤكدا: "مفيش دولة هتقدر تطعم الشعب كله في 3 أو 4 أسابيع، ومدة التطعيم هتاخد الشهور الجاية".