هاني الناظر: أتوقع نهاية فيروس كورونا على مستوى العالم في 2021

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن لقاح "فايزر" بالنسبة للمجتمع مفاجأة، ولكنه معروف لدينا كأطباء، مشيرا إلى أنه "مفيش دولة هتقدر تطعم الشعب كله في 3 أو 4 أسابيع، ومدة التطعيم هتاخد الشهور الجاية، لكن أتوقع أن إن شاء الله 2021 هتكون نهاية فيروس كورونا على مستوي العالم؛ لأننا هنسمع عن لقاحات كتير، ويمكن أن يبدأ التطعيم في الشهور القادمة".

وأوضح "الناظر": "أنا بسمع عن الفاكسيل بتاع فايزر من زمان، ولكن كل دول العالم بما فيها مصر كانت بتشتغل على اللقاحات، وكانت بتنتج أساسا وبتجرب المرحلة الأولي ثم الثانية، ثم التجارب السريرية، وبعد كده تدخل في الثالثة".

وأضاف "الناظر" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن "فايزر شغالة من الأول وبدأت فعلا في التجارب السريرية من مدة لكن انتهت منها، وألمانيا، وروسيا، والصين، وفرنسا، وإنجلترا كله شغال، واحنا في مصر أيضا شغالين بس لازم نمر بمراحل، ومعظم هذه التطعيمات وإن لم يكن كلها خلاص دخلت في المرحلة الأخيرة".

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن "كل أسبوع هنسمع حاجات جديدة؛ لأن متوقع خلال شهر ديسمبر هنلاقي 7 أو 8 تطعيمات أو أكتر ظهرت، ولقاح فايزر متوقعين أنهم ياخدوا الموافقة من منظمة الأغذية والدواء الأمريكية في أواخر شهر نوفمبر، ولما ياخدوا الموافقة هيبدأوا على طول ممكن في ديسمبر بتلقيح المواطنين، ولكن هتبقي في أولويات".

وتابع الدكتور هاني الناظر: "غالبا في كل العالم الأولويات ستكون للفرق الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع المصابين؛ لأنهم أكثر الفئات التي تتعرض للإصابة، وأكثر الفئات اللي من الممكن أنها تنقله للناس، وبعد ذلك فئات معينة مثل المصابين بأمراض مناعية وغيرها".