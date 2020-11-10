"الرعاية الصحية": أجرينا عمليتي تجميل متتاليتين لطفل عمره 6 سنوات بـ300 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عمليتي تجميل دقيقتين متتاليتين، لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بمستشفى السلام ببورسعيد، إحدي المستشفيات الثماني اللاتي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أنه بمناظرة حالة الطفل بالمستشفى، تبين أنه يعاني من عيب خلقي متعدد بأعضاء الجسم، ما أثر على المظهر الخارجي للطفل؛ إذ كان لديه التصاق بأصابع الخنصر والبنصر باليد اليسرى، أدت إلى إعاقة النمو الطبيعي لهما، بالإضافة إلى أذن خفاشية أثرت سلبًا على نفسية الطفل، مضيفة أن الفريق الطبي المكون من الدكتور "أحمد خيري، ومحمد المراكبي" في تخصص التجميل، وبمعاونة الدكتور "أحمد الشرقاوي، ومحمد إسماعيل" في التخدير، أجرى عمليتين متتاليتين له.

وخلال العملية الأولى، فصل الإصبعين الخنصر والبنصر للطفل، إضافة إلى عمل شرائح رقعة جلدية له، نتج عنها استعادة الشكل الطبيعي والوظيفي لليد، بينما في الثانية، أصلحت الأذن الخفاشية البارزة للطفل، واستعادة الشكل الطبيعي لها.

وأشارت الهيئة إلى أن تكلفة هاتين العمليتين، لم تتخط 300 جنيه، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة العمليتين في القطاع الخاص يبلغ 30 ألف جنيه، مؤكدة أنها تضم بين صفوفها الطواقم الطبية الماهرة، في التخصصات كافة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل كافة، بمحافظة بورسعيد، بجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم مناظرة 150حالة بعيادة التجميل، التي افتتحت حديثا بمستشفى السلام ببورسعيد، لافتة إلى أن العيادة تناظر الحالات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 3 عصرا حتى 10 مساءً، كما أجريت 31 عملية تجميل حتى الآن، منهم 25 كبرى وتحتاج مهارة خاصة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة المستمر على ضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين، في جميع التخصصات الطبية بين صفوف العاملين فيها، "لكي نصل بمستشفيات الهيئة أن تكون قبلة الطب في مصر".

ولفت "السبكي" إلى أن إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى السلام منذ بداية العام المالي وحتى الآن، تخطت 3000، تراوحت حدتها ما بين كبرى ومتقدمة وذات مهارة وصغرى ومتوسطة الحدة، في مختلف التخصصات الطبية، جراحة "عامة، والأوعية الدموية، والتجميل التكميلية، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والصدر، وعظام عامة، والعمود الفقري، والمفاصل، وتشوهات العظام، والفم والأسنان، والوجه والفكين".

جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى السلام ببورسعيد تبلغ 40 سرير داخلي، و18 عناية كبار، و14 عناية أطفال، و26 حضانات، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات.