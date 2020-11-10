ملك الأردن يعزي فلسطين في وفاة عريقات

هاتف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني صائب عريقات.

وأشاد العاهل الأردني خلال الاتصال بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبدوره، شكر الرئيس العاهل الأردني على هذه اللفتة، داعيا أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.

وتوفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في 8 أكتوبر الماضى، إصابة "عريقات" بـ"كوفيد -19"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى أحد مستشفيات القدس بعد تدهور صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.