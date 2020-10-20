فيديو.. عائلة صائب عريقات لـ"الوطن": وضعه الصحي جيد وتخطى مرحلة الخطر 

قال الدكتور محمد عريقات، ابن عم الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الأخير بصحة جيدة اليوم ووضعه الصحي مستقر جدًا، وتخطى مرحلة الخطر.

وأضاف "عريقات" في تسجيل صوتي لـ"الوطن": "الأطباء خففوا عنه اليوم الأكسجين الصناعي بدرجات متفاوتة وخلال الـ48 ساعة القادمة، سيزيد تخفيف التنفس الاصطناعي حتى يعود للتنفس بشكل طبيعي".

وتابع: "نشكركم ونبلغكم تحية من الدكتور صائب عريقات وعائلته".

وكانت "الوطن"، حصلت على مقطع فيديو لنعمة عريقات، زوجة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تقول إنه بخير.

وأضافت زوجة صائب عريقات في الفيديو المرسل لـ"الوطن"، في تمام الساعة السابعة من مساء أمس: "الحمد لله صائب بخير، الآن نسبة الأكسجين وصلت إلى 92، أنا متطمنة الحمد لله".

وكان أكد الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح الفلسطينية في القاهرة، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لا يزال في العناية المركزة، ويعاني من حالة حرجة.

وأضاف غريب في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الدكتور صائب عريقات لا يزال على قيد الحياة ولا صحة للأنباء المتداولة بوفاته وأطالب الجميع بالدعاء له".

فيما أفادت دلال عريقات كريمة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء أمس الاثنين، بأن حالة الدكتور لا تزال حرجة، وبأن فريقًا طبيًا دوليًا يشرف على حالته.

الجدير بالذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات دخل في غيبوبة، الاثنين، إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، نبأ تدهور صحة عريقات 65 عاما.

وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات، بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.

ويقول التقرير الطبي لعريقات، إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.

وكان المستشفى، أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس"، مضيفا أنه تم إنعاشه وتنويمه.

وكان عريقات المصاب بتليّف رئوي، خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.