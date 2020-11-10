في ذكرى ميلاد صباح.. حياة حافلة بالنجاح والألم

على مدار مشوارها الفني الذي بدأته في منتصف أربعينيات القرن الماضي، قدمت من خلاله ما يزيد على 100 عمل فني، فضلًا عن أغنياتها التي تعد إحدى علامات الزمن الجميل.. الشحرورة صباح، التي ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من عام 1927، من صاحبات أطول مشوار فني قضته في بلاتوهات السينما، وخشبة المسرح، وميكروفون الإذاعة.

"إيه يعني حرير وقصور.. ودولاب بمرايات بنور.. إيه يعني دهب بالكيل وجناحي يبات مكسور"، في حياة الشحرورة أزمات كثيرة مرت بها، ولم تكن حياتها شهرة ونجاحا وأموالا فقط، ولكن أولى الأزمات التي مرت بها جانيت جرجس فغالي، قبل أن تحصل على اسمها الفني، معاملة والدها السيئة لأمها وإدمانه الخمر وإهماله لزوجته وأبنائه، فضلًا عن وفاة شقيقتها جولييت وهي صغيرة بعد إصابتها بطلق ناري خلال تواجدها بالشارع بالصدفة والذي أودى بحياتها في الحال، الأمر الذي أدخل جانيت أو صباح، في حالة من الحزن والاكتئاب.

جاءت جانيت فغالي، بصحبة والدها إلى القاهرة، ومنحتها الفنانة والمنتجة آسيا اسم صباح، ليلازمها طيلة مشوارها الفني، وبدأت في تدريبها على التمثيل، وعهدت إلى الملحن رياض السنباطي لتعليمها أصول الغناء، وذلك قبل إطلالتها من خلال أفلام "هذا جناه أبي" و"القلب له واحد" عام 1945.

تزوجت الفنانة صباح من رجل يكبرها بأعوام عديدة ويدعى نجيب شماس، وأنجبت منه ابنها صباح والذي يعمل طبيبًا بإحدى الدول الأوروبية، وفي الوقت الذي بدأت فيه الشحرورة عيش أجواء النجاح الفني، قتلت والدتها على يد شقيقها الأصغر ويدعى أنطوان، بسبب ما قيل عن علاقة جمعت بين والدته وأحد الرجال، وكان عمره وقتها لم يتجاوز الـ 18 عامًا، ليهرب بعدها إلى سوريا ومنها إلى البرازيل، التي عاش بها وتزوج وأنجب هناك ورحل عام 2009.

"لوعت قلبي بس ليه.. ده أنا عمر قلبي ما لوعك"، خلال تواجد صباح بمصر للاتفاق على أعمال فنية جديدة بعد نجاحها المدوي في السينما، علمت بمقتل والدتها على يد شقيقها الصغير، الأمر الذي أدخلها في دوامة من الأحزان، لم تتغلب عليها إلا بالانطلاقة الفنية التي حققتها على مدار مشوارها حتى رحيلها عام 2014 يوم 26 نوفمبر.