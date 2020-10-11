سامي مغاوري: أرفض قصر الزمن الجميل على الأجيال السابقة

قال الفنان سامي مغاوري، إن رسالة الفنانين، جزء منها اجتماعي، رافضًا قصر الزمن الجميل على الأجيال السابقة في التمثيل، فكل جيل إيجابياته وسلبياته، موضحًا أنه يمكن أن يتغاضى في أشياء خاصة به، لكن لا يمكن التغاضي عن أشياء مرتبطة بأخلاقيات المهنة، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المصرية صياغة الأشياء، وإعادة منظومات تم فقدها في فترة زمنية معينة.

وأضاف "مغاوري"، في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "كل يوم الناس بتكرمني على مسيرة شغل احترمتها واحترمتني"، مشيرا إلى تصويره فيلم "سقراط ونبيلة"، بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وهناك أعمال أخرى لا يمكن الإعلان عنها، بسبب التعاقدات مع شركات الإنتاج.

وأوضح الفنان، أنه يستعد حاليا لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني.

تأتي تصريحات مغاوري، بعد كتابته منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوضح فيها أنه لا يتم تقديره قائلا: "محدش بيقدرني ماديا ولا معنويا، وبضطر أسكت"، التي لاقت ردود أفعال واسعة على فيس بوك من جمهور ومتابعي الفنان.