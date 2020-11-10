"اخد منه السيجارة".. فصل طالب ضرب أستاذه في الفصل بقنا

قررت إدارة نجع حمادي، منذ قليل، فصل طالب 15 يوما بعد إحالته إلى لجنة الانضباط المدرسي، وأخذ إقرار من ولي أمره بعدم تكرار ابنه مثل تلك الوقائع.

كانت قد نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا بسبب تدخين الطالب داخل الفصل.

وكشف مصدر بإدارة التربية والتعليمية بنجع حمادي، عن نشوب مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية، لافتا إلى أن المعلم أثناء الحصة شاهد طالبا يدخن سجائر، فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، مما اضطر المعلم لأخذها منها عنوة.

وأضاف المصدر أن الطالب تعدى على المعلم ونشبت المشاجرة، وأخطرت إدارة المدرسة مركز الشرطة وجرى تحرير محضر.