بسبب "لورديانا".. إحالة مدير مدرسة ومعلم ومشرف للتحقيق بتعليم قنا

أحال راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال قنا، مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، ومدرس بالمدرسة، ومشرف الدور، للشئون القانونية للتحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُظهر طالبين بالمدرسة يشاهدان وصلة رقص "لورديانا" بشاشة داخل أحد الفصول في وجود المدرس.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه لن يقبل بأية تجاوزات، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خاصة أن المدرسة محراب للعلم والتربية والأخلاق، وما حدث يُعد خروجًا عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بك"، تداولوا مقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، خلال مشاهدتهم وصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، عبر شاشة جرى وضعها أعلى السبورة داخل أحد الفصول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مدرسا وبرفقته طالبان يشاهدان رقص الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذي كان يجلس على كرسى أثناء المشاهدة وعلق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".