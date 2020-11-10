من أجلها.. صباح غنت "حبيبة أمها" وباعت ممتلكاتها لعلاجها من الإدمان

93 عامًا مرت على ميلاد الشحرورة صباح، التي ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من عام 1927، وبدأت مشوارها الفني في أربعينات القرن الماضي، ورحلت في نفس الشهر يوم 26 عام 2014، تاركة وراءها إرثًا فنيًا جمع بين التمثيل والغناء.

"من صغرنا وإحنا بنبني عشنا مع بعضنا.. من حبنا يتعلم الطير مننا"، عدد من الزيجات مرت بها الفنانة صباح نحو 9 رجال من داخل وخارج الوسط الفني، بدايتها كان زواجها من رجل يكبرها بأعوام عديدة ويدعى نجيب شماس، وأنجبت منه ابنها صباح والذي يعمل طبيبًا بإحدى الدول الأوروبية.

ومن أشهر زيجات الفنانة صباح، كانت من الفنان رشدي أباظة، ومقدم البرامج الدينية أحمد فراج، وعازف الكمان أنور منسي، والد ابنتها هويدا.

"تكبر قد ماتكبر.. قلب الأم هيفضل زي الأول واكتر"، غنت صباح لابنتها هويدا وهي طفلة "حبيبة أمها"، وفي مراهقتها غنت لها "أمورتي الحلوة"، وفي مشوار الحياة باعت من أجل ابنتها جزءا من ممتلكاتها، لعلاجها من الإدمان الذي عانت منه وبسببه عاشت معها الشحرورة تجربة مريرة وتسبب في حالة من الشد والجذب في علاقتهما.

تركت هويدا والدتها الفنانة صباح تعيش بمفردها بلبنان، واستقرت هي سنوات طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، ورفضت أن يذكر أية تفاصيل تتعلق بحياتها داخل العمل الدرامي والذي يحمل اسم "الشحرورة"، وجسد السيرة الذاتية للفنانة صباح، وقامت ببطولته كارول سماحة.

وحذرت هويدا والدتها من التطرق إلى أي شيء يخصها داخل المسلسل الذي عرض عام 2011 من تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد شفيق.

مشاكل كثيرة وقعت بين هويدا ووالدتها الفنانة صباح، بسبب إدمان الأولى والحياة الزوجية المتكررة للثانية، وعاشت هويدا في كنف شقيقها الدكتور صباح، لمراعاتها وإتمام علاجها، إلا أنها قررت الابتعاد عنه، الأمر الذي أدخل الشحرورة في دوامة الأحزان، ولم تحضر هويدا جنازة والدتها الأمر الذي أثار وقتها تساؤلات كثيرة، وأرجعته ابنة خالتها إلى إصابة هويدا بصدمة عصبية لوفاة أمها، فضلًا عن تحذير شقيقها للعائلة من الحديث عن أي أمور تخص شقيقته لوسائل الإعلام: "دي حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا أختين.. والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين".