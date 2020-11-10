صلاح عبدالله يترحم على العلايلي في ندوة تكريمه.. والحضور: تقصد أبوعوف

تعرض الفنان صلاح عبدالله لموقف محرج أثناء ندوة تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 36.

وتحدث "عبدالله" عن رؤساء مهرجان القاهرة السينمائي الذين ربطتهم به علاقات صداقة متبادلة، قائلا: "منهم حسين فهمي وعزت العلايلي ألف رحمة ونور"، ليتدخل الأمير أباظة والحضور قائلين: "تقصد عزت أبوعوف".

ليعتذر عبدالله من العلايلي الذي كان حاضرا للندوة قائلا: "ربنا يديك الصحة يا أستاذ.. شكلي خرفت".

ومن جانبه أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، بدورته الـ36، والذي بدأ من يوم 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.