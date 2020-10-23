صلاح عبد الله: دفنت أخويا ورجعت أكمل تصوير "الدادة دودوي"

رثى الفنان صلاح عبد الله، شقيقه الأصغر "أحمد"، في ذكرى وفاته الثانية عشرة، موضحًا أنه رحل عن عالمنا خلال تصوير فيلم "الدادة دودوي" للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي النهارده من 12 سنة، وأثناء التصوير فى الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريبا فوجئت بخبر وفاة شقيقي الأصغر ".

وتابع: "نزلت دفنته وعملت العزاء فى نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللي كانوا ولادي فى الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزاني وأبكي أخي الصغير بحرقة وأقرأ له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له: "وحشتني يا ابني".

فيلم "الدادة دودوي" عُرض عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدي نقاط الشرطة علي الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية، وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.

الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وسامح حسين، ومحمد شرف، وعبد الله مشرف، وصبري فواز ويوسف داوود، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج علي إدريس.