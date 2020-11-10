عائلة صائب عريقات لـ"الوطن": الجنازة بحضور رئيس فلسطين والدفن بأريحا غدا

قال الدكتور محمد عريقات، ابن عم الراحل صائب عريقات، كبير المفوضين الفلسطينيين، إنه ستقام له جنازة رسمية غدًا في المقاطعة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وسيكون مراسم الوداع في المقاطعة برام الله بحضور القيادات الفلسطينية.

الدفن في أريحا وفقا لوصية الراحل

وأضاف عريقات في تصريح لـ"الوطن" أن الفقيد سيدفن في أريحا حسب وصيته.

وتوفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات صباح اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في 8 أكتوبر الماضي، إصابة "عريقات" بـ"كوفيد -19"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويذكر أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة، ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود، ولاسيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

ويعتبر "عريقات" من أبرز المستشارين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات، إلى جانب عمله كمفاوض مخضرم.