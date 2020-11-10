"حادث خطير" يوقف تجارب البرازيل على لقاح كورونا الصيني

علقت السلطات الصحية في البرازيل التجارب السريرية التي تجريها على لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعرض أحد المتطوعين المشاركين في التجارب لـ"حادث خطير" لم تشر إليه، وذلك وفقا لما تناولته سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) أنها "قررت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير" وقع في 29 أكتوبر الماضي، وفقا لبيان صدر عنها.

ولم تشر الوكالة إلى الحادث الذي وقع، لكنها علقت أن هذا النوع من الحوادث من المحتمل أن يكون وفاة أو آثارا جانبية نتج عنها الوفاة، أو إعاقة شديدة، أو "حدثاً مهماً سريرياً".

وتوفي متطوع آخر في تجربة سريرية أجريت على لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كانت قد عملت جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا في البرازيل على تطويره، في وقت سابق.

وأكدت الجامعة على مواصلة اختبار اللقاح، موضحة في بيان صدر عتها إنه بعد تقييم دقيق للموقف "لم تكن هناك مخاوف بشأن السلامة في التجربة السريرية".

وأوضح مصدر لرويترز إن التجربة البرازيلية كانت ستتوقف في حالة كان المتطوع فيها الذي توفي من بين المجموعة التي تلقت اللقاح. وهذا التصريح يدل على أن المتطوع كان جزءا من مجموعة تحكم للمقارنة جرى إعطاء المشاركين فيها لقاحا ضد الالتهاب السحائي.