6 معلومات عن لقاح فايزر لكورونا.. لا تتسرعوا بشأن النتائج

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، أنَّ لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% وفق لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، الخبر الذي بعث بارقة أمل جديدة للعالم أمس، خاصة مع دخول بعض الدول الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته حول اللقاح الجديد وفقًا لبيان الشركة، كما يلي:

- يعتمد اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه شركة "فايزر" على مادة وراثية تسمى "mRNA"، تجعل الجسم قادرًا على إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، والتي تمنحه شكله التاجي.

- يُدخل اللقاح المادة الوراثية إلى جسم الإنسان، ويحفز الخلايا البشرية لإنتاج البروتين الموجود على سطح الفيروس، فيشعر الجسم خطأً بأنّه تعرض لعدوى الفيروس، واستجابة لهذا ينتج أجساما مضادة للفيروس، ثم يتم تنشيط مسارات المناعة الأخرى للحماية من العدوى.

- أكّدت الشركة أنّها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا بنهاية 2020، كما أنّها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021.

- معظم النتائج الأولية حول اللقاح جيدة، لكن لا يجب التسرع فهناك نتائج مرحلة ثالثة، والتأكد من مأمونية اللقاح وفاعليته يحتاج لمزيد من الوقت.

- أكدت الشركة وفقًا لبيانها الذي أصدَرته أنَّ عدد الجرعات في البداية سيكون محدودا.

- ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي @pfizer و @BioNTech_Group، وحيا جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على جائحة كورونا، وقال إنّ العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاون غير مسبوق لإنهاء هذه الجائحة.

وووفق "فرانس برس"، تمّ قياس فاعلية اللقاح، من خلال عقد مقارنة بين المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، والمصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًا، وذلك عقب 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.