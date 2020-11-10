عاجل.. الذهب يتراجع 3 جنيهات والتذبذب "سيد الموقف"

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات منتصف التعاملات، عقب ارتفاع لم يدم طويلا في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، ما عزز من حالة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر.

وسجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 945 جنيهًا، مقابل 948 جنيهًا، بداية التعاملات اليومية، بينما سجل عيار 21 نحو 826 جنيهًا، وعيار 18 نحو 708 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 6.615 جنيه.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن" إنَّ إعلان شركتي "فايزر وبيونتيك"، عن وجود لقاح لفيروس كورونا تصل إلى 90% أفقد الأوقية نحو 100 دولار عالميا لهبوطه في البورصات العالمية، إلى دون 1862.30 دولارًا، أي بتراجع - 4.58%، وهو ما جعل المضاربين يطرحون كميات كبيرة من الذهب في البورصات العالمية أدت إلى هبوطه.

وأوضح أن هذا الاعلان يحافظ على استقرار الحالة الاقتصادية ويقلل من اللجوء إلى شراء الذهب، حيث يعد الذهب سلعة عالمية يتحوط بها المستثمرين في حالة تدني الحالة الاقتصادية وضعف الأوراق المالية، لافتا إلى أن حجم ما تم طرحة في البورصات العالمية يتراوح من 5 لـ 6 أطنان، ما أسهم في هبوط الأسعار بشكل كبير أمس.

فيما توقع "نجيب" عودة الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة القادمة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

وأبدى رجب حامد، رئيس شركة سبائك الكويت، في تقرير صادر عن الشركة اليوم توقعاته بالمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، وذكرت مجموعة "سبائك الكويت"، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي لـ1860 دولارًا.