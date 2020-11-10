"السكة الحديد": توريد أول ماكينة لفحص عيوب القضبان آليا أواخر نوفمبر

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستقبال وتوريد أول ماكينة لفحص قضبان السكة الحديد آليا قبل مسير القطارات؛ للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي مشكلات أو عيوب فنية بالقضبان، أواخر نوفمبر الجاري، قادمة من النمسا، ضمن تعاقد الهيئة مع شركة بلاسر النمساوية، لتصنيع وتوريد 4 ماكينات لاستخدامها في صيانة جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الماكينات التي ستورد للهيئة تعمل على فحص القضبان؛ للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي مشكلات قبل مسير القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين وحركة التشغيل.

وأوضح "رسلان" أن الهيئة تسير بشكل منتظم في تحديث منظومة الجر، سواء تحديث وإعادة "تأهيل وشراء الجرارات، أو أسطول عربات القطارات"، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ماكينات فحص عيوب القضبان تساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكة الحديد؛ إذ أنها تعمل بأحدث تكنولوجيا.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم التعاقد على شراء الماكينات الـ4 منذ أغسطس 2018، بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، وأنها ستدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن منظومة السكة الحديد ستقدم خدمات مميزة لجميع الركاب على جميع خطوط السكك الحديدية مطلع 2022.

ونوه المهندس أشرف رسلان بأن هذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو مترا في الساعة الواحدة، وتتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليل كامل للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سي دي"؛ إذ تُرسل إشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام، وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته، قبل سير القطارات عليها، موضحا أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة جمهور الركاب.

وأوضح "رسلان" أن جميع العاملين بالسكة الحديد ينفذون الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير المحطات، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم.