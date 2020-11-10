إحالة مديري كليتي علوم وتمريض بنها للتحقيق لـ"التراخي ضد كورونا"

قرر مجلس إدارة جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، إحالة مديري كليتي العلوم والتمريض للتحقيق، لعدم متابعتهما الجيدة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بين الطلاب والعاملين في الكليتين، وذلك في أعقاب فصل 23 طالباَ بكلية العلوم "مؤقتاً" لمدة أسبوع، بسبب عدم التزامهم بارتداء الكمامات.

وشهدت كليات الجامعة حالة من الالتزام بإرتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، على مدار اليوم الثلاثاء، وقامت فرق ولجان من الجامعة والأمن الإداري بالتفتيش على تنفيذ الإجراءات على نطاق واسع، وإحالة المخالفين للتحقيق

واكد الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية العلوم، أنه يجري تطبيق تعليمات الوقاية بشكل صارم، للتأكد من التزام الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات، داخل قاعات المحاضرات والمعامل، وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي، وأوضح أن الطلاب المفصولين لمدة أسبوع جرى توجيه إنذار شفوي لهم في بداية الأمر، ومع تعمدهم تكرار مخالفة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، تصاعدت العقوبة، ووصلت للفصل والحرمان من دخول الكلية.

ووجه رئيس جامعة بنها، في وقت سابق، مجلس الجامعة من النواب وعمداء الكليات، بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعي، والتباعد الاجتماعي، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق.

وقرر الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالب بكلية العلوم من دخول الكلية، وفصلهم لمدة أسبوع، لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة، رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها "الجيزاوي" لمتابعة التزام كليات الجامعة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي.