"احمي نفسك من كورونا".. حصص توعية لطلاب الابتدائي في المنيا

دشنت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، مبادرة لتوعية تلاميذ المرحلة الابتدائية بمخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيفية الوقاية منه حفاظا على سلامة الجميع.

تضمنت المبادرة التي انطلقت داخل 14 مدرسة في مركز أبوقرقاص، الاستعانة بالمتخصصين في حماية الطفل، وجرى تعقيم تلك المدارس، وتوزيع كتيبات توعية عن كورونا لتعليم التلاميذ كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، من خلال غسيل الأيدي بعناية وبشكل مستمر، وطرق التغذيه السليمه لأنها مهمه لتقوية المناعه لمقاومة الفيروس.

وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن حملات التوعية تشمل المرور على 14 مدرسة بمركز أبوقرقاص كمرحلة أولي خلال شهر نوفمبر، منوهة بأنه سيتم تكثيف الجهود لتنظيم الحملات على مستوى مراكز المحافظة للعمل على توعية التلاميذ بطرق تجنب العدوى والحفاظ على التباعد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة، مؤكدا أن تنظيم تلك الحملات ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة أبناء المحافظة.

يشار إلى أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت حملة مرور على عدد من مدارس المحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، على استمرار المرور الدوري للإدارة العامة للطب الوقائي، على مستوى جميع المدارس فى نطاق المحافظة لمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على الصحة العامة.