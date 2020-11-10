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وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان: ادعولي متبقاش كورونا

كتب:

سمر عبد الرحمن
05:36 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بوست وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان على صفحتها على فيس بوك

بوست وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان على صفحتها على فيس بوك

قالت النائبة هالة فوزي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والمرشحة ضمن القائمة الوطنية لمجلس النواب، بمحافظة كفر الشيخ، إنها تمر بوعكة صحية صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

واعتذرت "أبوالسعد" في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عدم الرد علي التليفون منذ الصباح الباكر، وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجميع، بالدعاء لها بالشفاء، وأن يكون ما تمر به من وعكة صحية ليس فيروس كورونا.

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