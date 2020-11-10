افتتاح معرض رسومات الأطفال بثقافة بنها

افتتح الفنان جلال عثمان، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، فعاليات المعرض الفنى التشكيلى لرسومات الأطفال، اليوم، في حضور الشاعر طارق عمران مدير عام الثقافة بالقليوبية، ورأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها، تحت إشراف الفنان محمد عكاشة ويضم المعرض أعمال نحت وتصوير وتصميم ورسومات تعبر عن أعياد الطفولة.

وتضمن حفل الافتتاح، تكريم طلاب قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة بنها لاجتيازهم الدورتين التدريبيتين الثامنة والتاسعة للتدريب الميدانى والنظم الآلية بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها، تحت إشراف رأفت سعيد مدير القصر وسارة محمد كمال وكيل قصر الثقافة ببنها ومسئول تكنولوجيا المعلومات، ومنار علاء الدين اخصائي المكتبات، حيث تم تكريم 85 طالبا من طلاب الكلية في إطار بروتوكول التعاون مع الكلية تحت إشراف الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية والدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بنها والدكتور مجدى الجاكى والدكتورة سها بشير والدكتورة نهى بشير الأساتذة بآداب بنها، وعقب ذلك حضر رئيس الإقليم احتفالية فنية لمواهب الانشاد الديني والتراث تحت إشراف المايسترو حسن إبراهيم .

وفي وقت سابق أعلنت كلية الآداب بجامعة بنها بقيادة الدكتورة عبير الرباط، عميد الكلية مبادرة "فكر قبل ما تشير"، لتنمية وعي الشباب الكامل والتفكير قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد مما ينشر فغالبا ما تكون هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مغلوطة ولا علاقة لها بالواقع وتستهدف النيل بالوطن، ويتم نشرها دون وعي أو إدراك بما تستهدفه هذه المنشورات.