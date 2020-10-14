مسرح عرائس "كورونا والمدارس" بقصر ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة "بنها" عرض الفيلم الوثائقي "جيش يحمي إرادة شعب" إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إخراج تامر مرتضى.

كما عُقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية "بتمدة"، قراءة في كتاب "قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة" تأليف مصطفى الحفناوي، الكتاب هو الترجمة العربية للرسالة التي كتبها الحفناوي بالفرنسية، وناقشها بكلية الحقوق بجامعة باريس، ونال عنها الدكتوراة في القانون بتقدير جيد جدا عام 1951.

وعقد في بيت ثقافة الخانكة، محاضرة بعنوان "تطوير الثقة بالنفس للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة" للدكتورة رشا إسماعيل، تحدثت فيها بأن الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة له نفس الحاجات التى للطفل العادى وهى أن يكون محبوبا ومرغوبا فيه فهو يحتاج إلى الإحساس بالأمان، وتكون علاقته بالأخرين طيبة، كما يحتاج أن يكون نشيطا مبدعا، فما أن تستوفى هذه الحاجات ويصبح الطفل مُلما بالعالم المحيط به، حتى تظهر فى الطفل معرفته بمن يكون هو، وبما هو قادر على أدائه، هذه الإحتياجات التى يولد بها، ويجب أن تكون دائما فى وعى الوالدين والمدرس.

وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال، قدم قسم المكتبات عرض مسرح عرائس بعنوان "كورونا والمدارس" أداء وتحريك هبة عبدالرؤوف، والطفلة ملك أمين، ويحث العرض الطلاب على إتباع إجراءات الوقاية الإحترازية لفيروس كرونا خلال تواجدهم بالمدرسة، كما نظم قصر ثقافة بنها وقصر ثقافة كفر شكر ومكتبة بتمدة والبقاشين، ورشة رسم للأطفال.

وفي إطار إتفاقية 2020 عام الثقافة المصرية الروسية، قدمت مكتبة "باسوس" ورشة بعنوان معلومة في دقيقة للأطفال عن أهم المعالم الروسية، بينما نظم بيت ثقافة "قها" ورشة رسم لمبنى الكرملين وهو مبنى مجلس الشيوخ الروسي بدولة روسيا، بدأ بناؤه عام 1776 وانتهى عام 1787، كان مقره في الأصل في مجلس الشيوخ الحاكم وهو أعلى سلطة قضائية ومكتب تشريعي بروسيا.